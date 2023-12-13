Деякі конгресмени готові пожертвувати канікулами заради допомоги Україні – WP

На думку американських політиків, "час спливає", а якщо затягувати ці переговори щодо допомоги Україні, вони стануть тільки важчими

Конгресмени (Фото: ЕРА, JIM LO SCALZO)

Деякі американські конгресмени вважають за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та довести до розуму питання про додаткове фінансування для України та безпеку кордонів США, а не "бездумно" відправитися на канікули. Про це дізналися журналісти The Washington Post.

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"Ми не повинні їхати звідси, доки не з'ясуємо, як подолати наші розбіжності, щоб підтримати та продовжити фінансування України", – сказав сенатор-демократ Майкл Беннет.

На його думку, "час спливає", а якщо затягувати ці переговори, після завершення зимових свят вони стануть тільки важчими.

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.

"Президент взяв на себе зобов'язання перед Зеленським. Щоб виконати це зобов'язання, потрібно захистити кордон. Якби я був президентом, я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям і казав: "Робіть свою роботу", – поділився він з журналістами.

Після 14 грудня обидві палати Конгресу підуть на різдвяні канікули й повернуться лише через місяць. Лідер республіканців Мітч Макконнелл переконаний, що до Різдва Конгрес не ухвалить допомоги Україні. Навіть у разі компромісу між двома партіями.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

Байден заявив, що спробує дійти компромісу з республіканцями у питаннях допомоги Україні та захисту американських кордонів.

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