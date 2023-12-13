WP: Білий дім та Київ – конгресменам: ЗСУ відкинули сухопутні війська РФ на 15 років назад

Росія втратила близько 87% особового складу і 63% танків, які вона мала на початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року, кажуть у США

Фото: Генштаб ЗСУ

Газета The Washington Post пише, що Білий дім та Україна намагаються переконати американських законодавців у необхідності додаткового фінансування для України, використовуючи дані розвідки США щодо втрат армії Росії.

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За словами деяких анонімних сенаторів, з якими поспілкувалися журналісти, існує "делікатна лінія, якою намагаються ходити як Україна, так і Білий дім": з одного боку вони наголошують на тому, що Київ потребує негайної допомоги, щоб не допустити перемоги Росії, а з іншого – підкреслюють ефективність минулої допомоги, яка суттєво послабила потенціал Росії.

Співрозмовник WP, знайомий з розсекреченою оцінкою американських розвідників, каже, що Росія втратила близько 87% особового складу і 63% танків, які вона мала на початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Крім того, війна проти України відкинула на 15 років здатність РФ модернізувати свої сухопутні сили. Втрата такої кількості танків — приблизно 2200, за оцінками США, змусила росіян використати старі радянські запаси, дедалі частіше розгортаючи моделі 1970-х років.

За словами речниці Ради нацбезпеки США Адрієнни Вотсон, Кремль, "схоже, вважає, що військовий глухий кут протягом зими виснажить західну підтримку України й в кінцевому підсумку дасть Росії перевагу, попри російські втрати та постійну нестачу підготовленого персоналу, боєприпасів і обладнання".

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

Байден заявив, що спробує дійти компромісу з республіканцями у питаннях допомоги Україні та захисту американських кордонів.

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