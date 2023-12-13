Путін планує мобілізувати ще 170 000 росіян як гарматне м'ясо — Британія

У Британії заявили, що з початку великої війни армія Росії втратила понад 300 000 осіб убитими та пораненими

Володимир Путін (Фото: EPA)

Політичний координатор Великої Британії в ООН Фергус Екерслі заявив, що диктатор Володимир Путін збирається мобілізувати ще 170 000 росіян для війни проти України.

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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 300 000 осіб убитими та пораненими, що в рази більше, ніж за десять років війни в Афганістані.

"Путін тепер планує мобілізувати ще 170 000 осіб як гарматне м'ясо для війни. Росія не тільки відправляє в Україну величезні обсяги зброї. Вона також приносить у жертву життя все більшої кількості своїх громадян, щоб продовжити вторгнення, засноване на брехні", — сказав дипломат.

Екерслі заявив, що для Росії — це "війна за вибором", а для України – війна на виживання.

"Конвеєр російських матерів та батьків, синів та дочок відправляють на смерть", – підкреслив він.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, наразі населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли на Авдіївський коксохімічний завод, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.

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