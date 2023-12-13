Путин планирует мобилизовать еще 170 000 россиян в качестве пушечного мяса — Британия

В Британии заявили, что с начала большой войны армия России потеряла более 300 000 человек убитыми и ранеными

Владимир Путин (Фото: EPA)

Политический координатор Великобритании в ООН Фергус Эккерсли заявил, что диктатор Владимир Путин собирается мобилизовать еще 170 000 россиян для войны против Украины.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 300 000 человек убитыми и ранеными, что в разы больше, чем за десять лет войны в Афганистане.

"Путин теперь планирует мобилизовать еще 170 000 человек в качестве пушечного мяса для войны. Россия не только отправляет в Украину огромные объемы оружия. Она также приносит в жертву жизни все большего числа своих граждан, чтобы продлить вторжение, основанное на лжи", — сказал дипломат.

Эккерсли заявил, что для России — это "война по выбору", а для Украины — война на выживание.

"Конвейер российских матерей и отцов, сыновей и дочерей отправляют на смерть", — подчеркнул он.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степовое на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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