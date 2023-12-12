Генерал ЗСУ: Росія веде масований наступ на Авдіївку та Мар'їнку. Триває навала

Армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: 47 ОМБр)

Російські окупанти вже два дні ведуть масований наступ за підтримки броньованої техніки в районах Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомив командувач Сил оборони сектору Олександр Тарнавський.

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За його словами, ворог активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби — за добу було 19 авіанальотів.

Українські воїни тримають оборону, минулої доби відбито 42 атаки росіян навколо Авдіївки, позавчора Збройні Сили України відбили 49 штурмів, знищивши 11 танків і 15 бронемашин.

Поблизу Авдіївки загарбники намагаються йти вперед як на півночі, так і півдні. Активний противник і в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де за минулу добу відбито 14 атак.

5 грудня глава Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, упродовж листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не враховує втрати і має можливість підтягувати резерви.

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