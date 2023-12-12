Генерал ВСУ: Россия ведет массированное наступление на Авдеевку и Марьинку. Идет нашествие

Армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: 47 ОМБр)

Российские оккупанты уже два дня ведут массированное наступление при поддержке бронированной техники в районах Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщил командующий Силами обороны сектора Александр Тарнавский.

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По его словам, враг активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы — за сутки было 19 авианалетов.

Украинские воины держат оборону, за минувшие сутки отбито 42 атаки россиян вокруг Авдеевки, позавчера Вооруженные Силы Украины отразили 49 штурмов, уничтожив 11 танков и 15 бронемашин.

Вблизи Авдеевки захватчики пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. Активен противник и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки отбито 14 атак.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли в Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не учитывает потери и имеет возможность подтягивать резервы.

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