11 000 за місяць. РФ зазнала колосальних втрат на сході, але люди й техніка у неї є – ЗСУ

Представник ЗСУ наголосив, що Україна не воює "з якимись там бомжами" – армія РФ добре оснащена і натренована

Російські окупанти (Фото: EPA)

Протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", проте РФ не рахується із втратами й має змогу підтягувати резерви. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Зараз відбуваються атакувальні дії [ворога]. Для розуміння, лише в нашій смузі відповідальності ("Хортиця". – Ред.) за листопад ворог втратив близько 11 000 своїх військовослужбовців. Надзвичайно великих втрат зазнає ворог, але він з ними не рахується, швидко навчається", – сказав Фітьо.

Також, за його словами, протягом листопада росіяни втратили на сході понад 1100 одиниць техніки – зокрема, 128 танків, 208 броньованих бойових машин, 259 гармат і мінометів. Йдеться як про знищену, так і про пошкоджену техніку.

"Бачимо, що втрати колосальні, і російські окупаційні війська весь час потребують підтягування резервів, які стягуються зі всієї Росії саме для поповнення втрат 200-их і 300-их. Також у них є проблеми з відмовниками та дезертирами, які кидають позиції й тікають", – сказав Фітьо.

Однак, за його словами, у росіян багато людського ресурсу і техніки на зберіганні, а військово-промисловий комплекс РФ працює, тому не варто недооцінювати ворога.

"Ми не воюємо з якимись там бомжами, ми воюємо з добре оснащеною і натренованою армією", – додав представник ЗСУ.

Росіяни наразі займаються модернізацією ударних безпілотників, щоб зробити їх менш помітними для Сил оборони, розповів речник Повітряних сил Ігнат.

У ГУР попередили, що найскладніша частина зими ще попереду – у Росії залишається багато зброї.

Дивіться також: Під Вугледаром 72 бригада ЗСУ знищила "Солнцепек". Відео влучання та величезного "гриба"