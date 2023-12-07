Під Вугледаром 72 бригада ЗСУ знищила "Солнцепек". Відео влучання та величезного "гриба"
У районі Вугледара воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
На записі можна побачити приліт FPV-дрона у вогнеметну систему ворога.
Внаслідок детонації "Солнцепек" було знищено.
Бійці 72 бригади виконують бойові завдання на Донбасі в районі Вугледара.
ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200 х 200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
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