Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав, як бійці Національної гвардії знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Витязь" у Херсонській області.

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Міністр написав, що це – новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.

ДОВІДКА. Зенітно-ракетний комплекс С-350 "Витязь" розроблений компанією "Алмаз-Антей" як заміна С-300ПС, розробленого ще на початку 1980-х років. Наприкінці 2021 року росіяни активно перекидали ці комплекси в тимчасово окупований Крим. А до 2027 року в Росії планують поставити на бойове чергування близько 12 дивізіонів цього ЗРК.

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Клименко поінформував, що загалом за ці кілька днів оператори БпЛА військових частин Національної гвардії на цьому напрямку знищили:

→ вісім легковиків РФ;

→ один вантажний автомобіль військового призначення;

→ один ЗРК середньої дальності нового покоління С-350 "Витязь";

→ один автоматизований військовий ЗРК "Оса" 10;

→ три антени РЕБ.

Також волонтер Сергій Стерненко зазначив, що вартість пускової установки на експорт ЗРК "Витязь" – від $135 млн.

Волонтер додав, що найважливіше навіть не вартість, а те, що "це міг бути взагалі єдиний такий комплекс, поставлений росіянами на озброєння".

"Аж у 2027 році вони планували отримати 12. Тому ця втрата — дуже болюча для ворога", – наголосив він.

У ніч проти 5 грудня 2023 року було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

РФ дві години била з "Граду" по Часовому Яру: вбила та поранила людей, які отримували хліб.

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 6 грудня.

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