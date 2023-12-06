Найдорожча ціль FPV-дронів: відео ураження російського ЗРК "Витязь" за $135 млн
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав, як бійці Національної гвардії знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Витязь" у Херсонській області.
Міністр написав, що це – новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.
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Клименко поінформував, що загалом за ці кілька днів оператори БпЛА військових частин Національної гвардії на цьому напрямку знищили:
→ вісім легковиків РФ;
→ один вантажний автомобіль військового призначення;
→ один ЗРК середньої дальності нового покоління С-350 "Витязь";
→ один автоматизований військовий ЗРК "Оса" 10;
→ три антени РЕБ.
Також волонтер Сергій Стерненко зазначив, що вартість пускової установки на експорт ЗРК "Витязь" – від $135 млн.
Волонтер додав, що найважливіше навіть не вартість, а те, що "це міг бути взагалі єдиний такий комплекс, поставлений росіянами на озброєння".
"Аж у 2027 році вони планували отримати 12. Тому ця втрата — дуже болюча для ворога", – наголосив він.
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