ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони Росії, ми маємо план на 2024 рік — глава Міноборони

Умєров сказав, що цивілізованому світу має бути соромно, якщо війна РФ проти України розтягнеться на роки

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Збройні Сили України підійшли до третьої лінії оборони росіян. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Сили оборони пройшли другу лінію оборони армії РФ і перебувають перед третьою, а Україна має план війни на 2024 рік.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її", — сказав Умєров.

Глава відомства заявив: якщо війна розтягнеться на роки, то цивілізованому світу має бути соромно.

"Це продовжуватиметься і знищуватиме демократію. Вони вважають, що Україна та українці не повинні існувати", — зазначив міністр.

Він наголосив, що його міністерство готове запросити зовнішніх аудиторів для перевірки закупівель.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол у США Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори про кордон. Це може завадити допомозі Україні — NBC News.

Читайте також: Держдеп про допомогу Україні: Ми перебуваємо на дні бочки, але Конгрес підтримає фінансування