ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони Росії, ми маємо план на 2024 рік — глава Міноборони
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Збройні Сили України підійшли до третьої лінії оборони росіян. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.
За його словами, Сили оборони пройшли другу лінію оборони армії РФ і перебувають перед третьою, а Україна має план війни на 2024 рік.
"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її", — сказав Умєров.
Глава відомства заявив: якщо війна розтягнеться на роки, то цивілізованому світу має бути соромно.
"Це продовжуватиметься і знищуватиме демократію. Вони вважають, що Україна та українці не повинні існувати", — зазначив міністр.
Він наголосив, що його міністерство готове запросити зовнішніх аудиторів для перевірки закупівель.
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- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.
- У Конгресі США провалилися переговори про кордон. Це може завадити допомозі Україні — NBC News.
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