ВСУ подошли к третьей линии обороны России, у нас есть план на 2024 год — глава Минобороны

Умеров сказал, что цивилизованному миру должно быть стыдно, если война РФ против Украины растянется на годы

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Вооруженные Силы Украины подошли к третьей линии обороны россиян. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, Силы обороны прошли вторую линию обороны армии РФ и находятся перед третьей, а Украина имеет план войны на 2024 год.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее", — сказал Умеров.

Глава ведомства заявил: если война растянется на годы, то цивилизованному миру должно быть стыдно.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они считают, что Украина и украинцы не должны существовать", — отметил министр.

Он подчеркнул, что его министерство готово пригласить внешних аудиторов для проверки закупок.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол в США Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры о границе. Это чревато помощью Украине — NBC News.

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