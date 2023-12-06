ВСУ подошли к третьей линии обороны России, у нас есть план на 2024 год — глава Минобороны
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Вооруженные Силы Украины подошли к третьей линии обороны россиян. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.
По его словам, Силы обороны прошли вторую линию обороны армии РФ и находятся перед третьей, а Украина имеет план войны на 2024 год.
"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее", — сказал Умеров.
Глава ведомства заявил: если война растянется на годы, то цивилизованному миру должно быть стыдно.
"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они считают, что Украина и украинцы не должны существовать", — отметил министр.
Он подчеркнул, что его министерство готово пригласить внешних аудиторов для проверки закупок.
- 20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол в США Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.
- В Конгрессе США провалились переговоры о границе. Это чревато помощью Украине — NBC News.
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