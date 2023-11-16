Американці частіше кажуть, що США мають надати зброю Україні, ніж Ізраїлю – опитування

Надання Україні зброї наразі підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю. Про це свідчать результати опитування, проведеного цього тижня соціологічною компанією Іpsos на замовлення новинного агентства Reuters.

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Надання Україні зброї підтримали 41% опитаних (52% демократів і 35% республіканців), проти – 35%. 24% не змогли відповісти.

Соціологи наголосили, що американці частіше кажуть, що США мають надати зброю Україні (41%), ніж Ізраїлю (31%). Демократи підтримують Україну – вони майже вдвічі частіше кажуть це, ніж республіканці. Водночас демократи менше підтримують надання зброї Ізраїлю, що призводить до зниження загальної підтримки.

Направлення військ США до України для захисту від російського вторгнення підтримали 18% опитаних, проти – 59%. Ще 23% не змогли відповісти.

Надання США Україні фінансової допомоги на додачу до зброї підтримали 37%, проти – 40%. Ще 23% не визначились.

45% опитаних американців вважають, що проблеми України – не справа Штатів, тому не треба в них втручатись. Зокрема, так вважають 35% демократів і 54% республіканців.

Твердження, що з огляду на поточний стан економіки Штати не можуть дозволити собі військові дії в Україні, повністю підтримали 23% опитаних (15% демократів і 28% республіканців), скоріше підтримали 43%, скоріше не підтримали 27% і зовсім не підтримали 7%.

Американців запитали, наскільки їх зараз хвилюють теми тих чи інших народів. Тема українського народу хвилює 44% опитаних, ізраїльського – 47%, палестинського – 39%.



Також було запитання про ставлення до України. Про "дуже сприятливе ставлення" в середньому сказали 14% опитаних (25% демократів і 9% республіканців). Скоріше сприятливе – 25%, сприятливе – 23%, трохи несприятливе – 9%, несприятливе – 4% і дуже несприятливе – 6%. Ще 19% сказали, що не знають.

Опитування Ipsos на замовлення Reuters проводилось 13-14 листопада 2023 року серед 1006 американців віком від 18 років. До вибірки увійшли 415 демократів, 375 республіканців та 132 незалежні респонденти з континентальної частини США, Аляски та Гаваїв.

Результати жовтневого опитування КМІС: 71% українців вважають зусилля вищого керівництва щодо реформ недостатніми.

За даними КМІС, половина українців переконані у довгій війні, 73% – проти поступок ворогу.

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