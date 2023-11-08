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Трамп випередив Байдена в новому рейтингу — 72% кажуть, що справи в США "йдуть погано": опитування

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 08:44
Трамп випередив Байдена в новому рейтингу — 72% кажуть, що справи в США
Дональд Трамп (Фото: EPA/ADAM DAVIS)

У новому опитуванні 45-й президент США Дональд Трамп випередив чинного голову Білого дому Джо Байдена у передвиборчому рейтингу. Про це свідчать дані опитування SSRS, яке було проведено на замовлення каналу CNN.

За даними опитування, Трампа підтримують 49% виборців, а Байдена – 45%.

Зазначається, що підтримка Байдена значно знизилася серед тих груп, де він раніше вигравав з великим відривом.

Тільки 25% опитаних вважають, що Байден має витривалість і рішучість для роботи президентом, а 53% заявили, що ними володіє Трамп.

Лише близько 51% виборців Демократичної партії кажуть, що Байден готовий до другого терміну, порівняно з 90% республіканців, які вважають таким Трампа.

Рейтинг схвалення Байдена – 39%, 61% не схвалює. Це приблизно дорівнює рейтингу Трампа на кінець жовтня 2019 (41%).

Також 72% респондентів вважають, що справи у США "йдуть погано".

Опитування CNN було проведено SSRS з 27 жовтня до 2 листопада серед випадкової національної вибірки із 1514 дорослих, відібраних на основі ймовірнісної панелі. Опитування проводилися або онлайн, або телефоном з живим інтерв'юером. Результати у всій вибірці мають похибку вибірки плюс-мінус 3,1 процентного пункту. Для результатів серед 1271 опитаного зареєстрованого виборця похибка становить плюс-мінус 3,3 бала.

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Дмитро Гриниченко
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