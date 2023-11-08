Трамп випередив Байдена в новому рейтингу — 72% кажуть, що справи в США "йдуть погано": опитування
У новому опитуванні 45-й президент США Дональд Трамп випередив чинного голову Білого дому Джо Байдена у передвиборчому рейтингу. Про це свідчать дані опитування SSRS, яке було проведено на замовлення каналу CNN.
За даними опитування, Трампа підтримують 49% виборців, а Байдена – 45%.
Зазначається, що підтримка Байдена значно знизилася серед тих груп, де він раніше вигравав з великим відривом.
Тільки 25% опитаних вважають, що Байден має витривалість і рішучість для роботи президентом, а 53% заявили, що ними володіє Трамп.
Лише близько 51% виборців Демократичної партії кажуть, що Байден готовий до другого терміну, порівняно з 90% республіканців, які вважають таким Трампа.
Рейтинг схвалення Байдена – 39%, 61% не схвалює. Це приблизно дорівнює рейтингу Трампа на кінець жовтня 2019 (41%).
Також 72% респондентів вважають, що справи у США "йдуть погано".
- У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.
- На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.
- 26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.
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