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Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 23:02
Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи - Фото
Дональд Трамп (фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп на засіданні суду у Флориді не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи. Про це повідомляє The New York Times.

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Сьогодні, 13 червня, у федеральному суді в Маямі Трамп відкинув звинувачення в тому, що він ризикував розкриттям секретів оборони й перешкоджав зусиллям уряду щодо повернення секретних документів, які він взяв із собою після залишення посади.

Тепер, коли Трамп заявив про свою невинуватість, його справа, за винятком непередбачених обставин, піде знайомим шляхом, зазначають журналісти. Уряд почне розкривати свої докази, будуть подані та аргументовані попередні клопотання. На все це, найімовірніше, підуть місяці.

Суд вирішив не застосовувати до Трампа обмеження, пов'язані з подорожами поза межами Флориди. Проте Трампу заборонили говорити зі свідками у справі, щоб запобігти можливому впливу на них.

ДОВІДКА. У 2021 році Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні працівники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.

Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента за президентства Трампа, і чинного президента Джо Байдена. Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.
  • 4 квітня 2023 року Трамп був формально заарештований перед засіданням суду у Нью-Йорку. Він не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів.
  • 9 травня суд визнав винним 45-го президента США у спробі зґвалтування письменниці та журналістки видання Elle Джин Керрол у 1996 році.

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Оксана Житнюк
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