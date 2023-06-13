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Трамп не признал себя виновным в деле о секретных документах

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 23:02
Трамп не признал себя виновным в деле о секретных документах - Фото
Дональд Трамп (фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп на заседании суда во Флориде не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов в деле о секретных документах. Об этом сообщает The New York Times.

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Сегодня, 13 июня, в федеральном суде в Майами Трамп отверг обвинения в том, что он рисковал раскрытием секретов обороны и препятствовал усилиям правительства по возврату секретных документов, которые он взял с собой после ухода с поста.

Теперь, когда Трамп заявил о своей невиновности, его дело, за исключением непредвиденных обстоятельств, пойдет по знакомому пути, отмечают журналисты. Правительство начнет раскрывать свои доказательства, будут поданы и аргументированы предварительные ходатайства. На все это, скорее всего, уйдут месяцы.

Суд решил не применять к Трампу ограничения, связанные с путешествиями за пределами Флориды. Однако Трампу запретили говорить со свидетелями по делу, чтобы предотвратить возможное влияние на них.

СПРАВКА. В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 года часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.

Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента Джо Байдена. Они вернули все документы по требованию Нацархива.
  • 4 апреля 2023 года Трамп был формально арестован перед заседанием суда в Нью-Йорке. Он не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов.
  • 9 мая суд признал виновным 45 президента США в попытке изнасилования писательницы и журналистки издания Elle Джин Кэрролл в 1996 году.

Читайте также: Трамп будет избираться в президенты США, даже если его посадят – Politico

Оксана Житнюк
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