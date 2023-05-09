Суд в США признал Трампа виновным в попытке изнасилования журналистки Джин Керролл – CNN

Суд присяжных признал 45-го президента США Дональда Трампа виновным в деле о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл издания Elle в 1996 году. Об этом сообщает CNN.

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Теперь он должен выплатить компенсацию Кэрролл в размере $5 млн: $2 млн в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и еще $3 млн – за клевету и нанесение вреда ее репутации, когда Трамп опроверг свою вину.

СПРАВКА. В июне 2019 года Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в раздевалке манхеттенского магазина Bergdorf Goodman в 1996 году. Об этом она написала в одном из журналов и своей книге.

Слушания по делу начались только в апреле 2023 года. Трамп отрицал обвинения, отказался от защиты и решил не давать показаний.

Трамп может стать первым главой Белого дома в истории, которому предъявлено уголовное обвинение — крупное жюри присяжных Манхеттена обвинило его по более чем 30 пунктам, связанным с бизнес-мошенничеством.

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Мілана Головань

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