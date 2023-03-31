Трамп станет первым президентом в истории США, которому предъявлено уголовное обвинение
Экс-президент США Дональд Трамп станет первым главой Белого дома в истории, которому предъявлено уголовное обвинение — большое жюри присяжных Манхэттена обвинило его по более чем 30 пунктам, связанных с бизнес-мошенничеством. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники, знакомые с делом.
Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга ведет расследование в отношении Трампа в связи с его предполагаемой ролью в схеме выплаты денег за молчание звезды порнофильмов Сторми Дэниелс.
Источник CNN сообщил, что свидетель давал показания около 30 мину, после чего было проголосовано за обвинение Трампа.
Трамп уже ответил на обвинение, назвав его "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".
"Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену. Американский народ точно понимает, что здесь делают радикальные левые демократы. Наше движение и наша партия сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена, и мы собираемся сбросить с поста всех этих нечестных демократов до последнего", — заявил 45-й президент США.
- 6 января 2021 сторонники Трампа, собравшиеся возле Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли пять человек.
- Через несколько дней многих участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
- 29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета заявила, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.
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