Трамп станет первым президентом в истории США, которому предъявлено уголовное обвинение

Экс-президент США Дональд Трамп станет первым главой Белого дома в истории, которому предъявлено уголовное обвинение — большое жюри присяжных Манхэттена обвинило его по более чем 30 пунктам, связанных с бизнес-мошенничеством. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники, знакомые с делом.

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Сообщается, что обвинительное заключение было засекречено и будет объявлено в ближайшие дни — ожидается, что Трамп предстанет перед судом во вторник.

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга ведет расследование в отношении Трампа в связи с его предполагаемой ролью в схеме выплаты денег за молчание звезды порнофильмов Сторми Дэниелс.

Источник CNN сообщил, что свидетель давал показания около 30 мину, после чего было проголосовано за обвинение Трампа.

Трамп уже ответил на обвинение, назвав его "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

"Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену. Американский народ точно понимает, что здесь делают радикальные левые демократы. Наше движение и наша партия сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена, и мы собираемся сбросить с поста всех этих нечестных демократов до последнего", — заявил 45-й президент США.

СПРАВКА. Против Трампа ведется расследование относительно выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс). Согласно материалам дела, перед президентскими выборами 2016 года Трамп через своего адвоката Майкла Коэна выплатил порнозвезде $130 000, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Об отношениях с Трампом Дэниелс рассказала в интервью в 2011 году, он отрицает ее слова. Компания Trump Organization отразила возмещение как законные расходы в своих внутренних бухгалтерских книгах. Трамп опроверг информацию о выплатах. Сама выплата не была незаконной, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и расценивается как уголовное преступление.

6 января 2021 сторонники Трампа, собравшиеся возле Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли пять человек.

Через несколько дней многих участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.

29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета заявила, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.

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Дмитро Гриниченко

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