Штурм Капитолия. Комитет Конгресса требует возбудить уголовное дело против Трампа
Бывшему президенту Дональду Трампу необходимо предъявить уголовное обвинение в связи с нападением на Капитолий, которое произошло 6 января 2021 года. Об этом говорится в выводах специального комитета Конгресса США, занимавшегося расследованием этого события.
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Члены комитета обвиняют Трампа в четырех уголовных правонарушениях, в том числе в подстрекательстве к восстанию и сговору с целью обмана государства, и рекомендуют Министерству юстиции США привлечь бывшего президента к ответственности.
Ни одному из бывших президентов США никогда не предъявляли обвинения в уголовных преступлениях.
Выводы комитета – результат полуторагодичного расследования.
Министерство юстиции США, уже расследующее роль Трампа в штурме Капитолия, не обязано придерживаться рекомендаций комитета Конгресса.
- 6 января 2021 сторонники Трампа, собравшиеся возле Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли пять человек.
- Через несколько дней многих участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
- 29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета заявила, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.
- Трамп отрицает свою причастность к событиям 6 января.
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