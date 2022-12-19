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Штурм Капитолия. Комитет Конгресса требует возбудить уголовное дело против Трампа

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 21:39
Штурм Капитолия. Комитет Конгресса требует возбудить уголовное дело против Трампа - Фото
Фото: EPA

Бывшему президенту Дональду Трампу необходимо предъявить уголовное обвинение в связи с нападением на Капитолий, которое произошло 6 января 2021 года. Об этом говорится в выводах специального комитета Конгресса США, занимавшегося расследованием этого события.

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Члены комитета обвиняют Трампа в четырех уголовных правонарушениях, в том числе в подстрекательстве к восстанию и сговору с целью обмана государства, и рекомендуют Министерству юстиции США привлечь бывшего президента к ответственности.

Ни одному из бывших президентов США никогда не предъявляли обвинения в уголовных преступлениях.

Выводы комитета – результат полуторагодичного расследования.

Министерство юстиции США, уже расследующее роль Трампа в штурме Капитолия, не обязано придерживаться рекомендаций комитета Конгресса.

  • 6 января 2021 сторонники Трампа, собравшиеся возле Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли пять человек.
  • Через несколько дней многих участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
  • 29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета заявила, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.
  • Трамп отрицает свою причастность к событиям 6 января.
Андрій Водяний
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