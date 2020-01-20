Трамп за время президентства соврал более 16 200 раз – WP

Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)

Президент США Дональд Трамп за годы правления сделал более 16 200 ложных или вводящих в заблуждение заявлений. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные своего фактчекингового сервиса Fact Checker, который собирает и анализирует каждое подозрительное заявление главы государства.

По данным журналистов, в 2017 году он солгал 1999 раз, в 2018 – 5689, в 2019 – 8155. Всего же, по состоянию на 19 января 2020 года (1095 день правления), у Трампа 16241 лживых заявлений. В среднем он публично лгал или вводил в заблуждение по 14,8 раз в день.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу. 16 января Сенат США начал рассматривать дело . Если 2/3 сенаторов поддержат импичмент - Трамп уйдет в отставку.

Читайте также: Трамп заявил, что не знает Парнаса, несмотря на совместные фото