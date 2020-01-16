Импичмент Трампа. Сенат США официально начал процесс

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Сегодня, 16 января, Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа. Об этом сообщает Радио Свобода.

Накануне Палата представителей США назначила семь законодателей-демократов с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте.

Эти семь конгрессменов Палаты представителей, которых в американской прессе называют "менеджерами" по импичменту, будут выступать на процессе в качестве прокуроров, а сенаторы будут присяжными.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл, ранее допустил, что судебное разбирательство по импичменту Трампа может начаться 21 января.

Эксперты считают, что поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

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