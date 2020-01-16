Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Импичмент Трампа. Сенат США официально начал процесс

Импичмент Трампа. Сенат США официально начал процесс - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
16.01.2020, 19:50

По мнению лидера большинства в Сенате, судебное разбирательство может начаться 21 января

Сегодня, 16 января, Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа. Об этом сообщает Радио Свобода.

Накануне Палата представителей США назначила семь законодателей-демократов с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте.

Эти семь конгрессменов Палаты представителей, которых в американской прессе называют "менеджерами" по импичменту, будут выступать на процессе в качестве прокуроров, а сенаторы будут присяжными.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл, ранее допустил, что судебное разбирательство по импичменту Трампа может начаться 21 января.

Эксперты считают, что поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

Читайте также: Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине – партнер Джулиани

Напишите нам
дональд трамп импичмент
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 