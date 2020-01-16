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Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине – партнер Джулиани

Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине – партнер Джулиани - Фото
Лев Парнас (Фото - EPA)
16.01.2020, 08:45

Парнас заверяет, что Трамп отозвал Пенса с инаугурации Зеленского, чтобы показать серьезность ультиматума

Президент США Дональд Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на президента Владимира Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи. Об этом в интервью MSNBC рассказал Лев Парнас, партнер адвоката американского лидера  Рудольфа Джулиани.

По словам Парнаса, Джулиани попросил его передать ультиматум украинской власти.

"Речь шла не просто о военной помощи. Речь шла о всей помощи. Отношения были бы испорченными. Мы прекратили бы оказывать им какую-либо помощь, если только... Было нескольких требований - самым важным было объявление о расследовании против Джо Байдена (политического конкурента Трампа, - ред.)", - сказал он.

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На следующий день после того, как Парнас заявил, что доставил сообщение украинской власти, Госдеп США объявил, что вице-президент Майкл Пенс не будет присутствовать на инаугурации Зеленского. По словам Парнаса, это было сделано, чтобы показать серьезность ультиматума.

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