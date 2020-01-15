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Материалы США. Парнас пишет команде Зеленского и Авакову

Материалы США. Парнас пишет команде Зеленского и Авакову - Фото
Лев Парнас (Фото - EPA)
15.01.2020, 12:04

Помощник Джулиани Лев Парнас, в частности, просил организовать встречу с украинским президентом

Постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке опубликовал переписку помощника личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Льва Парнаса с людьми из окружения украинского президента Владимира Зеленского, а также с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американского ведомства.

Материалы датированы мартом, апрелем, маем, сентябрем и октябрем 2019 года, там представлены выдержки из переписки Парнаса в WhatsApp с нынешним председателем СБУ Иваном Бакановым, первым помощником президента Сергеем ШефиромАрсеном Аваковым, помощником президента Андреем Ермаком, бывшим на тот момент генпрокурором Юрием Луценко, олигархом Игорем Коломойским.

В соответствии с материалами спецкомитета, Парнас просил Баканова способствовать установлению контакта Джулиани с Зеленским.

С Шефиром Парнас договаривался о встрече в ресторане 12 мая, в это время шла подготовка визита Джулиани в Киев, однако в последующие дни Шефир перестал отвечать на сообщения.

С Аваковым Парнас вел длительную переписку с апреля по конец мая с просьбой о встрече и помощи в подготовке к визиту Джулиани, но глава МВД также перестал отвечать на сообщения.

Во время визита Зеленского в США Парнас писал Ермаку с предложением организовать встречу с неким "одним нашим другом".

Самая длительная переписка - с Луценко, сообщения отправлялись с марта по июнь 2019 года. Генпрокурор, в частности, писал, что тогдашний посол США в Украине Мари Йованович якобы открыто призвала уволить руководителя САП и "указала на плохой подбор судей Верховного суда" (цитируется по оригиналу - ред.). Обращаясь к Парнасу, Луценко писал, что "вы не можете снять одну дуру", в то время как собеседник заверял, что "Америка тебя поддерживает и в обиду не даст".

  • В октябре 2019 года Джулиани признался, что получил $500 000 за работу, которую он сделал для компании, соучредителем которой является Парнас.
  • Парнас был арестован в октябре 2019 года по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. До предъявления ему обвинения Парнас якобы получил $1 млн со счета в РоссииКоломойский обвинял Парнаса в "провокациях" против него. 
  • В ноябре 2019 года Мари Йованович в показаниях Конгрессу США по делу об импичменте Дональда Трампа сообщила, что Луценко добивался ее отставки и хотел встретиться с кем-то из американских топ-правоохранителей. Также она рассказала, что Джулиани пытался втянуть Украину в американскую президентскую кампанию 2020 года через Авакова.

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