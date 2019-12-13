Помощник Джулиани получил $1 млн со счета в России

Лев Парнас (фото - ЕРА)

Помощник личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас, которого в США обвиняют в нарушениях финансирования избирательных кампаний, за месяц до предъявления ему обвинения получил $1 млн со счета в России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис федерального прокурора США.

Прокуроры попросили вернуть Парнаса в тюрьму, так как он врал о своих доходах, когда решался вопрос о его освобождении под залог.

"Большая часть этих денег, по-видимому, была использована на личные расходы и покупку дома", - заявил прокурор в суде.

По его словам, Парнас не раскрыл правительству деталей этой транзакции.

Издание отмечает, что выплата вызывает новые вопросы о характере и заказчиках работы, которую выполнял Парнас и его помощник Игорь Фруман.

Парнаса и Фрумана обвиняют также в том, что, работая по заказу одного или нескольких украинских госчиновников, они стремились добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Парнас и Фруман отказались признавать вину по всем пунктам обвинения.

По данным СМИ, Парнас и Фруман помогали Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.

По сообщению CNN, Парнас рассказывал друзьям, что Дональд Трамп поручил ему "секретную миссию" по давлению на правительство Украины с целью расследования против Байдена.

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