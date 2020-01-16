Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп заявил, что не знает Парнаса, несмотря на совместные фото

Трамп заявил, что не знает Парнаса, несмотря на совместные фото - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
16.01.2020, 23:18

Президент США заявил, что тысячи раз фотографировался с разными людьми для сбора средств

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что не знает Льва Парнаса, сотрудника его личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который заявил, что Трампу было известно о попытках найти компромат на его политических соперников. Об этом сообщает CNN в хронике импичмента президента США.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что ничего не знает о Парнасе, с которым он не раз фотографировался.

Президент США заявил, что тысячи раз фотографировался с разными людьми для сбора средств, и предположил, что это не значит, что он знает Парнаса. Трамп сказал, что не верит, что когда-либо говорил с Парнасом.

Читайте также: "Виски это круто". Избранное из переписки Луценко и Парнаса

Напишите нам
импичмент дональд трамп лев парнас
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 