Трамп заявил, что не знает Парнаса, несмотря на совместные фото

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что не знает Льва Парнаса, сотрудника его личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который заявил, что Трампу было известно о попытках найти компромат на его политических соперников. Об этом сообщает CNN в хронике импичмента президента США.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что ничего не знает о Парнасе, с которым он не раз фотографировался.

Президент США заявил, что тысячи раз фотографировался с разными людьми для сбора средств, и предположил, что это не значит, что он знает Парнаса. Трамп сказал, что не верит, что когда-либо говорил с Парнасом.

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