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Парнас: Трамп не приехал в Польшу из-за Зеленского, а не урагана

Парнас: Трамп не приехал в Польшу из-за Зеленского, а не урагана - Фото
Лев Парнас (фото - ЕРА)
16.01.2020, 11:23

По словам Льва Парнаса, Трамп использовал ураган Дориан как оправдание

Президент США Дональд Трамп якобы отменил в сентябре визит в Польшу из-за того, что злился на украинского лидера Владимира Зеленского, а не из-за урагана Дориан, который в те дни бушевал у берегов АмерикиОб этом в интервью MSNBC рассказал Лев Парнас, партнер адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. Он злился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о начале расследования против конкурента Трампа Джозева Байдена, - ред.)", - сказал Парнас.

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