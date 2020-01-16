Парнас: Трамп не приехал в Польшу из-за Зеленского, а не урагана

Лев Парнас (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп якобы отменил в сентябре визит в Польшу из-за того, что злился на украинского лидера Владимира Зеленского, а не из-за урагана Дориан, который в те дни бушевал у берегов Америки. Об этом в интервью MSNBC рассказал Лев Парнас, партнер адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. Он злился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о начале расследования против конкурента Трампа Джозева Байдена, - ред.)", - сказал Парнас.

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