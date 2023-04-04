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Трампа арестовали перед заседанием суда – CNN

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 20:47
Трампа арестовали перед заседанием суда – CNN - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп арестован перед заседанием суда в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Журналисты сообщают, что Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где находится под стражей до предъявления ему обвинения.

Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев, хотя пока неясно, будет ли сделана его фотография.

Затем его доставят в зал суда. Ожидается, что после ареста на Трампа не будут надевать наручники, так как он останется под постоянным присмотром правоохранителей.

Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал: "Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Кажется таким СЮРРЕАЛЬНЫМ — ВАУ, они собираются МЕНЯ АРЕСТОВАТЬ. Не верится, что это происходит в Америке".

Новость дополняется...

Оксана Житнюк
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дональд трамп
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