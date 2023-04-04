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Трамп сможет принять участие в выборах президента США, даже если его осудят – WP

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 17:38
Трамп сможет принять участие в выборах президента США, даже если его осудят – WP - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

5 мая состоится судебное заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа. Политику должны вручить обвинительный акт. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на советников Трампа, судебный процесс не только не помешает Трампу баллотироваться на президентских выборах, но и может помочь их выиграть.

Трампу предъявят официальные письменные обвинения в совершении преступления. По неофициальным данным, политик заплатил $130 000 порноактрисе Стефани Клиффордс перед выборами 2016 года. Экс-президент якобы передал деньги через своего адвоката в качестве платы за молчание о связи между ним и Клиффордс в 2006 году. Однако следствие может расценивать этот платеж не как плату за молчание, а как финансирование собственной президентской кампании.

По американскому законодательству Трамп сможет принять участие в президентских выборах 2024 года, даже если он будет осужден за совершенное преступления. До этого ни один кандидат от крупной партии не пытался этого сделать.

По информации The Washington Post, некоторые советники экс-президента считают уголовное дело благоприятным для роста популярности Трампа и усиления его в роли "доминирующей фигуры" в Республиканской партии. Однако кампания Трампа еще не разработала материально-техническую базу для одновременного баллотирования в президенты и участия в судебном процессе.

  • Трамп станет первым экс-президентом в истории США, которому предъявлено уголовное обвинение.
  • Ранее он "пообещал" прекращение российского вторжения в Украину "за 24 часа".

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Артем Джеріпа
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