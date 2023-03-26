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Трамп пообещал после возвращения в Белый Дом "прекратить войну в Украине за 24 часа"

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 15:33
Трамп пообещал после возвращения в Белый Дом
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото - EPA)

Дональд Трамп, который остается одним из наиболее вероятных кандидатов от Республиканской партии на следующих выборах президента США, пообещал остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом. Об этом он заявил в публичном выступлении перед своими сторонниками, сообщает BBC.

На митинге на аэродроме в Уэйко, штат Техас, Трамп заявил, что именно во время его президентства началась военная помощь Украине, и что если бы он остался в Белом доме, российский диктатор Владимир Путин не решился атаковать Украину.

"Стоило мне уйти, как (Путин) тут же начал подтягивать войска к границе (Украины)", – сказал Трамп.

В случае своего избрания президентом США, заявил Трамп, он может за сутки остановить российское вторжение в Украину. "Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", – сказал он. 

Трамп также считает, что он "единственный кандидат", который может "предотвратить Третью мировую войну".

Сергій Бережний
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