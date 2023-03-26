Трамп пообещал после возвращения в Белый Дом "прекратить войну в Украине за 24 часа"
Дональд Трамп, который остается одним из наиболее вероятных кандидатов от Республиканской партии на следующих выборах президента США, пообещал остановить российское вторжение в Украину "за 24 часа" после того, как снова станет президентом. Об этом он заявил в публичном выступлении перед своими сторонниками, сообщает BBC.
На митинге на аэродроме в Уэйко, штат Техас, Трамп заявил, что именно во время его президентства началась военная помощь Украине, и что если бы он остался в Белом доме, российский диктатор Владимир Путин не решился атаковать Украину.
"Стоило мне уйти, как (Путин) тут же начал подтягивать войска к границе (Украины)", – сказал Трамп.
В случае своего избрания президентом США, заявил Трамп, он может за сутки остановить российское вторжение в Украину. "Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", – сказал он.
Трамп также считает, что он "единственный кандидат", который может "предотвратить Третью мировую войну".
- В августе 2022 года Трамп допустил, что российский диктатор Владимир Путин может победить в Украине.
- 14 марта 2023 года Трамп высказался против смены режима Путина и заявил, что помощь Украине — это только интерес Европы.
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