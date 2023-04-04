Помпео: Украине не нужно думать о Трампе и выборах в США. Просто продолжайте сражаться
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украине нужно перестать концентрироваться на американских выборах президента, которые состоятся в 2024 году, побаиваясь прекращения военной поддержки. Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.
Помпео заявил, что "можно называть кучу имен", в ответ на вопрос о позиции 45 президента США Дональда Трампа, который критикует военную помощь Украине и допускает победу РФ в войне.
"В США живут 330 млн человек. Но каждый закон, который США до сих пор принимали, говорит: нужна подотчетность расходов, нужно, чтобы мы убедились, что деньги придут туда, куда необходимо, что все страны участвуют в этом, а ресурсы используются корректно. Но кроме того, я уверен, что мы будем продолжать поддерживать Украину", — сказал политик.
Он подчеркнул, что Украине нужно перестать концентрироваться на выборах в США, до которых остается еще полтора года.
"От украинского руководства мы ожидаем, что оно продолжит делать то, что делало до сих пор, будет демонстрировать готовность и дальше сражаться за ваш суверенитет. И если это сохранится — сохранится и поддержка Украины по всему миру", — резюмировал Помпео.
Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем.
- Недавно основной конкурент Трампа в Республиканской партии Рон Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины".
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