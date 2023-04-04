Помпео: Украине не нужно думать о Трампе и выборах в США. Просто продолжайте сражаться

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украине нужно перестать концентрироваться на американских выборах президента, которые состоятся в 2024 году, побаиваясь прекращения военной поддержки. Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

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По его словам, Украине необходимо продолжать то, что она делает сейчас, так как народ и руководство страны защищают ее суверенитет. Он отметил, что если бы диктатор Владимир Путин смог захватить Украину, то это разрушило бы мировой порядок, который строился последние 75 лет.

Помпео заявил, что "можно называть кучу имен", в ответ на вопрос о позиции 45 президента США Дональда Трампа, который критикует военную помощь Украине и допускает победу РФ в войне.

"В США живут 330 млн человек. Но каждый закон, который США до сих пор принимали, говорит: нужна подотчетность расходов, нужно, чтобы мы убедились, что деньги придут туда, куда необходимо, что все страны участвуют в этом, а ресурсы используются корректно. Но кроме того, я уверен, что мы будем продолжать поддерживать Украину", — сказал политик.

Он подчеркнул, что Украине нужно перестать концентрироваться на выборах в США, до которых остается еще полтора года.

"От украинского руководства мы ожидаем, что оно продолжит делать то, что делало до сих пор, будет демонстрировать готовность и дальше сражаться за ваш суверенитет. И если это сохранится — сохранится и поддержка Украины по всему миру", — резюмировал Помпео.

Помпео занимал пост директора Центрального разведывательного управления в 2017-2018 годах, а также был госсекретарем с 2018 по 2021 год в администрации Трампа. Он считается потенциальным конкурентом Трампа в борьбе за номинацию на выборах 2024 года от Республиканской партии. Выборы в США пройдут в конце 2024 года. Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем.

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Дмитро Гриниченко

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