Десантис и Пенс заступились за Трампа. Говорят про Сороса и политическое преследование

Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковали уголовное обвинение 45 президента Дональда Трампа — они являются конкурентами экс-главы Белого дома в Республиканской партии за выдвижение на выборах 2024 года.

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По словам Десантиса, правовая система США превращается в "оружие для продвижения политической повестки дня и переворачивает верховенство права с ног на голову".

Он сказал, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг якобы поддерживается миллиардером Джорджем Соросом.

"Это не по-американски. Он постоянно искажает закон, чтобы принизить уголовные преступления и оправдать уголовные проступки. Тем не менее теперь он расширяет закон, чтобы нацелить его на политического оппонента", — заявил Десантис.

Флоридский губернатор отметил, что Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции Трампа в Нью-Йорк — в штате расположена вилла экс-президента Мар-а-Лаго.

Также против обвинения Трампа выступил Пенс — по его словам, обвинение бывшего президента является "беспрецедентным и возмутительным".

"Это кажется миллионам американцев не чем иным, как политическим преследованием. Американский народ посмотрит на это и увидит в этом еще один пример криминализации политики в этой стране", — заявил Пенс.

Десантис считается основным конкурентом Трампа в Республиканской партии. Недавно он опередил на 23% Трампа в опросах относительно праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. После победы Десантиса на очередных выборах губернатора Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.

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Дмитро Гриниченко

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