Десантис и Пенс заступились за Трампа. Говорят про Сороса и политическое преследование
Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковали уголовное обвинение 45 президента Дональда Трампа — они являются конкурентами экс-главы Белого дома в Республиканской партии за выдвижение на выборах 2024 года.
По словам Десантиса, правовая система США превращается в "оружие для продвижения политической повестки дня и переворачивает верховенство права с ног на голову".
Он сказал, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг якобы поддерживается миллиардером Джорджем Соросом.
"Это не по-американски. Он постоянно искажает закон, чтобы принизить уголовные преступления и оправдать уголовные проступки. Тем не менее теперь он расширяет закон, чтобы нацелить его на политического оппонента", — заявил Десантис.
Флоридский губернатор отметил, что Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции Трампа в Нью-Йорк — в штате расположена вилла экс-президента Мар-а-Лаго.
Также против обвинения Трампа выступил Пенс — по его словам, обвинение бывшего президента является "беспрецедентным и возмутительным".
"Это кажется миллионам американцев не чем иным, как политическим преследованием. Американский народ посмотрит на это и увидит в этом еще один пример криминализации политики в этой стране", — заявил Пенс.
- Трамп станет первым главой Белого дома в истории, которому предъявлено уголовное обвинение — большое жюри присяжных Манхэттена обвинило его по более чем 30 пунктам, связанных с бизнес-мошенничеством.
- Он официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.
- Десантис в частном порядке заявил, что пойдет в президенты США от республиканцев.
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