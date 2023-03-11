Десантис в частном порядке заявил, что пойдет в президенты США от республиканцев — WP
Губернатор Флориды Рон Десантис в частном порядке заявил, что будет пытаться баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По словам двух человек, которые знакомы с комментариями Десантиса, политик сказал частно, что намерен идти в президенты США на выборах 2024 года.
Три собеседника издания сообщили, что политический комитет, который стремится привлечь Десантиса к избирательной гонке, начал свою работу 9 марта и, вероятно, послужит базой для финансирования его кампании.
Сейчас губернатор Флориды путешествует по США, рекламируя свои мемуары.
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В недавних разговорах Десантис описал свои президентские планы без каких-либо оговорок, которые предполагали бы, что он все еще принимает решение, сказано в материале.
Десантис является самым обсуждаемым потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев и главным конкурентом 45-го президента США Дональда Трампа, однако он пока не подтвердил, но и не опроверг своего участия в выборах.
Трамп лидирует во многих опросах республиканцев, но Десантис начал опережать его в некоторых личных опросах.
- Недавно Десантис опередил на 23% Трампа в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы.
- После победы Десантиса Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.
- Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.
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