Десантис в частном порядке заявил, что пойдет в президенты США от республиканцев — WP

Губернатор Флориды Рон Десантис в частном порядке заявил, что будет пытаться баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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По словам двух человек, которые знакомы с комментариями Десантиса, политик сказал частно, что намерен идти в президенты США на выборах 2024 года.

Три собеседника издания сообщили, что политический комитет, который стремится привлечь Десантиса к избирательной гонке, начал свою работу 9 марта и, вероятно, послужит базой для финансирования его кампании.

Сейчас губернатор Флориды путешествует по США, рекламируя свои мемуары.

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В недавних разговорах Десантис описал свои президентские планы без каких-либо оговорок, которые предполагали бы, что он все еще принимает решение, сказано в материале.

Десантис является самым обсуждаемым потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев и главным конкурентом 45-го президента США Дональда Трампа, однако он пока не подтвердил, но и не опроверг своего участия в выборах.

Трамп лидирует во многих опросах республиканцев, но Десантис начал опережать его в некоторых личных опросах.

Многие кандидаты, поддержанные Трампом, не получили желаемого результата на промежуточных выборах в Конгресс. Наоборот Десантис (его Трамп не поддержал) убедительно победил на перевыборах и повысил свои шансы как серьезный претендент на пост президента США в 2024 году. Из-за этого позиции Трампа в Республиканской партии заметно пошатнулись.

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Дмитро Гриниченко

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