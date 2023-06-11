Трамп будет избираться в президенты США даже если его посадят – Politico

Бывший президент США Дональд Трамп намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, даже если он будет к тому времени осужден судом. Об этом он заявил Politico.

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"Я никогда не уйду", — сказал Трамп.

Федеральная прокуратура США выдвинула против бывшего президента обвинения по 37 пунктам по эпизодам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными материалами, отказом возвращать их в распоряжение государственных служб, попытками ввести в заблуждение следствие и другими.

Ожидается, что Трамп 13 июня должен сдаться правосудию в Майами. После этого ему изберут меру пресечения, а материалы стороны обвинения будут опубликованы. Дата начала судебного процесса по этим обвинениям пока не определена.

На март 2024 года намечено начало еще одного судебного процесса против Трампа, по которому он обвиняется в фальсификации финансовой отчетности.

Законодательство США не ограничивает для отбывающих наказание участие в выборах президента, если такой запрет не будет прямо сформулирован решением суда.

СПРАВКА. В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.



Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента . В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента Джо Байдена . Они вернули все документы по требованию Нацархива.

4 апреля 2023 года Трампа был арестован перед заседанием суда в Нью-Йорке. Он не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов.

9 мая суд признал виновным 45 президента США в попытке изнасилования писательницы и журналистки издания Elle Джин Кэрролл в 1996 году.

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