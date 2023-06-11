Трамп обиратиметься у президенти США навіть якщо його посадять – Politico

Колишній президент США Дональд Трамп має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році, навіть якщо його буде на той час засуджено судом. Про це він заявив Politico.

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"Я ніколи не піду", – сказав Трамп.

Федеральна прокуратура США висунула проти колишнього президента звинувачення за 37 пунктами за епізодами, пов'язаними з неналежним поводженням із секретними матеріалами, відмовою повертати їх у розпорядження державних служб, спробами ввести в оману слідство та інші.

Очікується, що Трамп 13 червня має здатися правосуддю до Майамі. Після цього йому оберуть запобіжний захід, а матеріали сторони обвинувачення будуть опубліковані. Дата початку судового процесу за цими звинуваченнями поки що не визначена.

На березень 2024 року намічено початок ще одного судового процесу проти Трампа, за яким його звинувачують у фальсифікації фінансової звітності.

Законодавство США не обмежує для тих, хто відбуває покарання, участь у виборах президента, якщо така заборона не буде прямо сформульована рішенням суду.

ДОВІДКА. 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.



Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віце-президента при Трампі, і чинного президента . 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віце-президента при Трампі, і чинного президента Джо Байдена . Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.

4 квітня 2023 року Трампа заарештували перед засіданням суду в Нью-Йорку. Він не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів.

9 травня суд визнав винним 45 президента США у спробі згвалтування письменниці та журналістки видання Elle Джин Керрол у 1996 році.

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