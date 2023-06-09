Сунак про можливе повернення Трампа: Я побачив, що США готові продовжувати допомагати Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що представники обох партій США виявили готовність продовжувати допомогу Україні у війні проти Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, коментуючи можливе повернення у Білий дім 45 президента США Дональда Трампа, який критикує підтримку України.

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За його словами, у США він побачив рішучу підтримку фінансування допомоги Україні.

Він зазначив, що його зустрічі з лідерами як Демократичної, так і Республіканської партії показали готовність американців продовжувати постачати озброєння Україні.

"Я прошу уявити, що було б, якби ми не підтримували Україну. Чи думаємо ми, що РФ зупинилася б у Києві? Ви думаєте, це все, що там відбувалося б? Я думаю, що ні, і я думаю, що переважна більшість колег — навіть критики — думають так само", — сказав Сунак.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому



Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс.Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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