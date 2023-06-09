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Сунак о возможном возвращении Трампа: Я увидел, что США готовы продолжать помогать Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 07:20
Сунак о возможном возвращении Трампа: Я увидел, что США готовы продолжать помогать Украине - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что представители обеих партий США показали готовность продолжать помощь Украине в войне против России. Об этом он сообщил в интервью CNN, комментируя возможное возвращение в Белый дом 45 президента США Дональда Трампа, который критикует поддержку Украины.

По его словам, в США он увидел решительную поддержку финансирования помощи Украине.

Он отметил, что его встречи с лидерами как Демократической, так и Республиканской партии показали готовность американцев продолжать поставлять вооружение Украине. 

"Я прошу представить, что было бы, если бы мы не поддерживали Украину. Думаем ли мы, что РФ остановилась бы в Киеве? Вы думаете, это все, что там происходило бы? Я думаю, что нет, и я думаю, что подавляющее большинство коллег — даже критики — думают также", — сказал Сунак.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис.

Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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