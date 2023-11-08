Трамп опередил Байдена в новом рейтинге — 72% говорят, что дела в США "идут плохо": опрос
В новом опросе 45-й президент США Дональд Трамп опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена в предвыборном рейтинге. Об этом свидетельствуют данные опроса SSRS, который был проведен по заказу канала CNN.
Согласно данным опроса, Трампа поддерживают 49% избирателей, а Байдена — 45%.
Отмечается, что поддержка Байдена значительно снизилась среди тех групп, в которых он ранее выигрывал с большим отрывом.
Только 25% опрошенных считают, что Байден обладает выносливостью и решительностью для работы президентом, а 53% заявили, что ими обладает Трамп.
Лишь около 51% избирателей Демократической партии говорят, что Байден готов ко второму сроку по сравнению с 90% республиканцев, которые считают таковым Трампа.
Рейтинг одобрения Байдена — 39%, 61% не одобряет. Это примерно равно рейтингу Трампа на конец октября 2019 года (41%).
Также 72% респондентов считают, что дела в США "идут плохо".
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.
- 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.
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