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Трамп опередил Байдена в новом рейтинге — 72% говорят, что дела в США "идут плохо": опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 08:44
Трамп опередил Байдена в новом рейтинге — 72% говорят, что дела в США
Дональд Трамп (Фото: EPA/ADAM DAVIS)

В новом опросе 45-й президент США Дональд Трамп опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена в предвыборном рейтинге. Об этом свидетельствуют данные опроса SSRS, который был проведен по заказу канала CNN.

Согласно данным опроса, Трампа поддерживают 49% избирателей, а Байдена — 45%. 

Отмечается, что поддержка Байдена значительно снизилась среди тех групп, в которых он ранее выигрывал с большим отрывом.

Только 25% опрошенных считают, что Байден обладает выносливостью и решительностью для работы президентом, а 53% заявили, что ими обладает Трамп. 

Лишь около 51% избирателей Демократической партии говорят, что Байден готов ко второму сроку по сравнению с 90% республиканцев, которые считают таковым Трампа. 

Рейтинг одобрения Байдена — 39%, 61% не одобряет. Это примерно равно рейтингу Трампа на конец октября 2019 года (41%). 

Также 72% респондентов считают, что дела в США "идут плохо". 

Опрос CNN был проведен SSRS с 27 октября по 2 ноября среди случайной национальной выборки из 1514 взрослых, отобранных на основе вероятностной панели. Опросы проводились либо онлайн, либо по телефону с живым интервьюером. Результаты по всей выборке имеют погрешность выборки плюс-минус 3,1 процентного пункта. Для результатов среди 1271 опрошенного зарегистрированного избирателя погрешность составляет плюс-минус 3,3 балла. 

Читайте также: Экс-руководитель Белого дома о Трампе: Считает военных "лохами", увлекается убийцами

Дмитрий Гриниченко
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