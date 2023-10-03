Экс-руководитель Белого дома о Трампе: Считает военных "лохами", его восторгают убийцы

Экс-глава администрации Белого дома Джон Келли в интервью CNN рассказал об отношении 45-го президента США Дональда Трампа к согражданам, описав его как "циничное". Он также вспомнил, как эк-сглава государства называл ветеранов "неудачниками" и восхищался диктаторами-убийцами.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Келли, Трамп – это человек, который "считает, что те, кто защищает свою страну в форме либо были убиты или серьезно ранены в бою, либо проводят годы под пытками как военнопленные, являются "лохами", потому что "им это ничего не дает".

"Человек, который не хотел, чтобы его видели в присутствии военных с ампутированными конечностями, потому что "это плохо на меня влияет". Человек, который разглагольствовал о том, что наши самые дорогие герои, отдавшие свою жизнь, защищая Америку, являются "неудачниками" ", – описал он экс-президента.

По убеждению бывшего главы Белого дома, Трамп "не способен понять, почему американская общественность чтит бывших военнопленных и погибших в бою".

Он вспомнил, что Трамп называл "неудачниками" даже бывшего сенатора Джона Маккейна, в свое время попавшего в военный плен во Вьетнаме, и экс-президента Джорджа Буша-старшего, который служил пилотом во время Второй мировой войны и был сбит.

Келли рассказал, что Трамп также плохо высказывался о женщинах, меньшинствах, евреях и евангельских христианах.

"Человек, не имеющий никакого представления о том, за что выступает Америка, и не имеющий никакого представления о том, что такое Америка. Человек, увлекающийся автократами и диктаторами-убийцами. Человек, не имеющий ничего, кроме презрения к нашим демократическим институтам, нашей конституции и верховенства права", – резюмировал Келли.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать великую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Трамп заявил, что генерал Милли "заслуживает казни". Тот "примет меры" для защиты семьи

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.