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Экс-руководитель Белого дома о Трампе: Считает военных "лохами", его восторгают убийцы

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 06:29
Экс-руководитель Белого дома о Трампе: Считает военных
Джон Келли (Фото: ЕРА)

Экс-глава администрации Белого дома Джон Келли в интервью CNN рассказал об отношении 45-го президента США Дональда Трампа к согражданам, описав его как "циничное". Он также вспомнил, как эк-сглава государства называл ветеранов "неудачниками" и восхищался диктаторами-убийцами.

По словам Келли, Трамп – это человек, который "считает, что те, кто защищает свою страну в форме либо были убиты или серьезно ранены в бою, либо проводят годы под пытками как военнопленные, являются "лохами", потому что "им это ничего не дает".

"Человек, который не хотел, чтобы его видели в присутствии военных с ампутированными конечностями, потому что "это плохо на меня влияет". Человек, который разглагольствовал о том, что наши самые дорогие герои, отдавшие свою жизнь, защищая Америку, являются "неудачниками" ", – описал он экс-президента.

По убеждению бывшего главы Белого дома, Трамп "не способен понять, почему американская общественность чтит бывших военнопленных и погибших в бою".

Он вспомнил, что Трамп называл "неудачниками" даже бывшего сенатора Джона Маккейна, в свое время попавшего в военный плен во Вьетнаме, и экс-президента Джорджа Буша-старшего, который служил пилотом во время Второй мировой войны и был сбит.

Келли рассказал, что Трамп также плохо высказывался о женщинах, меньшинствах, евреях и евангельских христианах.

"Человек, не имеющий никакого представления о том, за что выступает Америка, и не имеющий никакого представления о том, что такое Америка. Человек, увлекающийся автократами и диктаторами-убийцами. Человек, не имеющий ничего, кроме презрения к нашим демократическим институтам, нашей конституции и верховенства права", – резюмировал Келли.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать великую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Милана Головань
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дональд трампДжон Келли
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