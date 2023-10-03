Екскерівник Білого дому про Трампа: Вважає військових "лохами", захоплюється вбивцями

Ексглава адміністрації Білого дому Джон Келлі в інтерв'ю CNN розповів про ставлення 45-го президента США Дональда Трампа до співгромадян, описавши його як "цинічне". Він також згадав, як ексглава держави називав ветеранів "невдахами" та захоплювався диктаторами-вбивцями.

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За словами Келлі, Трамп – це людина, яка "вважає, що ті, хто захищає свою країну у формі або були вбиті чи серйозно поранені в бою, або проводять роки під тортурами як військовополонені, є "лохами", тому що "їм це нічого не дає".

"Людина, яка не хотіла, щоб її бачили в присутності військових з ампутованими кінцівками, тому що "це погано на мене впливає". Людина, яка просторікувала про те, що наші найдорожчі герої, котрі віддали свої життя, захищаючи Америку, є "невдахами", – описав він експрезидента.

На переконання колишнього глави Білого дому, Трамп "нездатний зрозуміти, чому американська громадськість шанує колишніх військовополонених і тих, хто загинув у бою".

Він згадав, що Трамп називав "невдахами" навіть колишнього сенатора Джона Маккейна, який свого часу потрапив у військовий полон у В'єтнамі, та експрезидента Джорджа Буша-старшого, який служив пілотом під час Другої світової війни й був збитий.

Келлі розповів, що Трамп також погано висловлювався про жінок, меншини, євреїв та євангельських християн.

"Людина, яка не має жодного уявлення про те, за що виступає Америка, і не має жодного уявлення про те, що таке Америка. Людина, яка захоплюється автократами й диктаторами-вбивцями. Людина, яка не має нічого, окрім презирства до наших демократичних інститутів, нашої конституції та верховенства права", – резюмував Келлі.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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