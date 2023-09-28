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Трамп заявив, що генерал Міллі "заслуговує на страту". Той "вживе заходів" для захисту родини

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 09:39
Трамп заявив, що генерал Міллі
Дональд Трамп та Марк Міллі (Фото: EPA)

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив голову об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі в "зраді" і заявив, що той "заслуговує на страту". Генерал заявив, що "вживе заходів" для забезпечення безпеки своєї сім'ї. Про це він сказав у коментарі CBS News.

Минулого тижня Трамп звинуватив Міллі в тому, що той нібито спілкувався з Китаєм за його спиною.

У своїй соціальній мережі Truth Social 45 глава Білого дому також розкритикував роль генерала у виведенні американських військ з Афганістану.

"Насправді він мав справу з Китаєм, щоб попередити їх про мислення президента США. Цей вчинок настільки кричущий, що в минулі часи покаранням була б смерть. Результатом цього зрадницького акту могла стати війна між Китаєм і Сполученими Штатами", — заявив Трамп.

За словами Міллі, він є солдатом і готовий померти за конституцію США.

Також він заявив, що "вживе відповідних заходів, щоб забезпечити свою безпеку та безпеку своєї родини".

"Тому я не коментуватиму ці речі безпосередньо. Але я можу сказати вам, що я військовий, солдат, я ніколи не відвернуся від цієї Конституції", — сказав воєначальник.

Також голова ОКНШ наголосив, що у його дзвінках до Китаю немає нічого недоречного чи зрадливого.

  • 21 вересня сенатори США більшістю голосів схвалив генерала Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Politico зазначає, що на посаді Брауну доведеться "балансувати між загрозою Китаю та необхідністю оснащення українських військових боєприпасами, безпілотниками, ракетами та іншим висококласним обладнанням".
  • 22 вересня Залужний запросив Міллі до України, а той познайомив головкома ЗСУ зі своїм наступником Брауном.
  • Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової міці": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

Читайте також: Міллі: Дуже багато часу піде на повну деокупацію. Ходжес: Необов'язково вибивати 200 тисяч росіян

Дмитро Гриниченко
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