Знаю, дехто каже, що контрнаступ України провалився. Ні, не провалився – генерал Міллі
У Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової міці": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився". Про це в інтерв'ю Фаріду Закарії на каналі CNN заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
"Знаю, є деякі коментарі, що "наступ провалився". Він не провалився. Він досяг принаймні часткового успіху", – сказав американський воєначальник.
Як він висловився, українці "вже пройшли кілька цих ліній [оборони], і вони ще мають час [до того, коли почне заважати погіршення погодних умов]".
"Подивимося, як усе піде", – додав він.
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За оцінкою Міллі, українські воїни "досить послідовно" ведуть контрнаступ, і він, "хоч і повільний, повільніший, ніж очікувалося, [просувається] неухильно".
"Є стійкий прогрес. Як я й говорив місяці тому, це буде довго, важко і криваво через природу цього конкретного бою, типу оборони, яку збудували росіяни, та можливостей українців", – сказав генерал армії США.
- Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".
- На питання про бойові дії восени, взимку та навесні президент Зеленський заявив, що "не дамо Путіну перепочинку, а де не проїдемо – там полетимо дронами".
- За його словами, він знає, де ЗСУ мають намір прорвати лінію оборони росіян – "і потужно прорвати".
- Раніше президент заявив, що "не буде щасливого кінця війни".
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