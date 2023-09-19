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Знаю, дехто каже, що контрнаступ України провалився. Ні, не провалився – генерал Міллі

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 11:44
Знаю, дехто каже, що контрнаступ України провалився. Ні, не провалився – генерал Міллі - Фото
Марк Міллі (фото - US Army/Hannah Fry)

У Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової міці": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився". Про це в інтерв'ю Фаріду Закарії на каналі CNN заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

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"Знаю, є деякі коментарі, що "наступ провалився". Він не провалився. Він досяг принаймні часткового успіху", – сказав американський воєначальник.

Як він висловився, українці "вже пройшли кілька цих ліній [оборони], і вони ще мають час [до того, коли почне заважати погіршення погодних умов]".

"Подивимося, як усе піде", – додав він.

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За оцінкою Міллі, українські воїни "досить послідовно" ведуть контрнаступ, і він, "хоч і повільний, повільніший, ніж очікувалося, [просувається] неухильно".

"Є стійкий прогрес. Як я й говорив місяці тому, це буде довго, важко і криваво через природу цього конкретного бою, типу оборони, яку збудували росіяни, та можливостей українців", – сказав генерал армії США.

Євген Пилипенко
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війнапрогнозМарк Мілліконтрнаступ
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