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Зеленський: Я знаю, де ми збираємося прорвати лінію оборони росіян – і потужно прорвати

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 09:28
Зеленський: Я знаю, де ми збираємося прорвати лінію оборони росіян – і потужно прорвати - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Володимир Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не говоритиме ЗМІ. Про це він сказав в ефірі програми 60 хвилин на американському каналі CBS.

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За його словами, деякі, зокрема серед союзників, слабо розуміють, "що таке йти вперед там, де близько 200 000 військових росіян – це на сході".

"Так, усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, де ми збираємося прорвати – і потужно прорвати", – сказав Зеленський.

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Відповідаючи на запитання про бойові дії восени, взимку та навесні, він заявив, що "не дамо Путіну перепочинку, а де не проїдемо – там полетимо дронами".

За словами глави держави, зараз "дуже важливо" не дати Росії наростити виробництво ракет та побудувати ще заводи з виробництва дронів.

Він нарік, що союзники та партнери "не почули мене минулого року", коли йшлося про те саме, і фактично дали окупантам піврічну паузу на відновлення виробництва та підготовку.

Євген Пилипенко
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