Зеленський: Я знаю, де ми збираємося прорвати лінію оборони росіян – і потужно прорвати

Президент Володимир Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не говоритиме ЗМІ. Про це він сказав в ефірі програми 60 хвилин на американському каналі CBS.

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За його словами, деякі, зокрема серед союзників, слабо розуміють, "що таке йти вперед там, де близько 200 000 військових росіян – це на сході".

"Так, усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, де ми збираємося прорвати – і потужно прорвати", – сказав Зеленський.

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Відповідаючи на запитання про бойові дії восени, взимку та навесні, він заявив, що "не дамо Путіну перепочинку, а де не проїдемо – там полетимо дронами".

За словами глави держави, зараз "дуже важливо" не дати Росії наростити виробництво ракет та побудувати ще заводи з виробництва дронів.

Він нарік, що союзники та партнери "не почули мене минулого року", коли йшлося про те саме, і фактично дали окупантам піврічну паузу на відновлення виробництва та підготовку.

15 вересня 2023 року ЗСУ звільнили Андріївку під Бахмутом, а через два дні – і Кліщіївку.

Зеленський має намір 21 вересня виступити у Вашингтоні перед сенаторами США, щоб заручитися фінансовою та військовою підтримкою для визвольної війни на наступні місяці.

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