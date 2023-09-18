Зеленський про бойові дії взимку: Не дамо Путіну перепочинку, де не проїдемо – там полетимо
18.09.2023, 08:29
Володимир Зеленський (Скриншот)
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучому телекомпанії CBS Скотту Пеллі заявив, що Україна не може гаяти час і навіть попри погані погодні умови взимку продовжуватиме контрнаступ.
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"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати – полетимо. Якщо ми не вміємо літати – відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", – сказав глава держави.
Коментуючи перебіг контрнаступу, Зеленський сказав, що ситуація складна, проте Сили оборони продовжують просуватися вперед і звільняти території.
- 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
- 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку, що поблизу Андріївки. Це у вечірньому відеозверненні підтвердив Зеленський.
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