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Зеленський про бойові дії взимку: Не дамо Путіну перепочинку, де не проїдемо – там полетимо

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 08:29
Зеленський про бойові дії взимку: Не дамо Путіну перепочинку, де не проїдемо – там полетимо - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучому телекомпанії CBS Скотту Пеллі заявив, що Україна не може гаяти час і навіть попри погані погодні умови взимку продовжуватиме контрнаступ.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати – полетимо. Якщо ми не вміємо літати – відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", – сказав глава держави.

Коментуючи перебіг контрнаступу, Зеленський сказав, що ситуація складна, проте Сили оборони продовжують просуватися вперед і звільняти території.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку, що поблизу Андріївки. Це у вечірньому відеозверненні підтвердив Зеленський.

Читайте також: ЗСУ далі штурмують Кліщіївку, Росія намагалася пробитися до звільненої Андріївки – карта

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаконтрнаступ
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