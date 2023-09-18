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Зеленский о боевых действиях зимой: Не дадим Путину передышки, где не проедем, там полетим

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 08:29
Зеленский о боевых действиях зимой: Не дадим Путину передышки, где не проедем, там полетим - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский в интервью ведущему телекомпании CBS Скотту Пелли заявил, что Украина не может терять время и даже несмотря на плохие погодные условия зимой будет продолжать контрнаступление.

"Забудьте о погоде и другом. В местах, куда на бронетехнике не проехать – полетим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – сказал глава государства.

Комментируя ход контрнаступления, Зеленский сказал, что ситуация сложная, однако Силы обороны продолжают продвигаться вперед и освобождать территории.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки. Это в вечернем видеообращении подтвердил Зеленский.

Читайте также: ВСУ дальше штурмуют Клещеевку, Россия пыталась пробиться к освобожденной Андреевке – карта

Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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