Зеленский о боевых действиях зимой: Не дадим Путину передышки, где не проедем, там полетим
18.09.2023, 08:29
Владимир Зеленский (Скриншот)
Президент Владимир Зеленский в интервью ведущему телекомпании CBS Скотту Пелли заявил, что Украина не может терять время и даже несмотря на плохие погодные условия зимой будет продолжать контрнаступление.
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"Забудьте о погоде и другом. В местах, куда на бронетехнике не проехать – полетим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – сказал глава государства.
Комментируя ход контрнаступления, Зеленский сказал, что ситуация сложная, однако Силы обороны продолжают продвигаться вперед и освобождать территории.
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
- 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки. Это в вечернем видеообращении подтвердил Зеленский.
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