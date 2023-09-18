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ВСУ далее штурмуют Клещеевку, Россия пыталась пробиться к освобожденной Андреевке – карта

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 08:07
ВСУ далее штурмуют Клещеевку, Россия пыталась пробиться к освобожденной Андреевке – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в районе недавно освобожденной Андреевки на Бахмутском направлении, ВСУ продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области.

Продолжают штурмовать противника в районе Клещеевки, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта: deepstate

В районе Марьинки оккупанты предприняли 10 неудачных попыток вытеснить бойцов Сил обороны с занимаемых позиций.

Карта: deepstate

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают землю.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станцию РЭБ противника.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки. Это в вечернем видеообращении подтвердил Зеленский.

Смотрите также: Воронки и руины: Андреевка и Клещеевка после освобождения от рашистов – видео

Милана Головань
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