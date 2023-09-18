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ЗСУ далі штурмують Кліщіївку, Росія намагалася пробитися до звільненої Андріївки – карта

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 08:07
ЗСУ далі штурмують Кліщіївку, Росія намагалася пробитися до звільненої Андріївки – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ в районі нещодавно звільненої Андріївки на Бахмутському напрямку, ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області.

Продовжують штурмувати противника в районі Кліщіївки, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта: deepstate

В районі Мар'їнки окупанти здійснили 10 невдалих спроб витіснити бійців Сил оборони із займаних позицій. 

Карта: deepstate

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують землю. 

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. 

На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах противника.

Українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетні комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станцію РЕБ противника.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку, що поблизу Андріївки. Це у вечірньому відеозверненні підтвердив Зеленський.

Дивіться також: Вирви та руїни: Андріївка та Кліщіївка після звільнення від рашистів – відео

Мілана Головань
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