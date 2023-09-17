Населений пункт Кліщіївку під Бахмутом остаточно звільнено від окупантів. Відео із селища опублікувала 80 окрема десантно-штурмова бригада.

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Як кажуть військові на відео, Кліщіївку звільнено силами 80 ОДШБ, 5 окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Однак бої за населений пункт продовжуються, "противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам і працює всіма можливими засобами вогневого ураження", – йдеться на відео.

Військові закінчують відео словами "Ми стоїмо міцно! Адже це наша земля! Слава захисникам України! Слава Україні!"

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив звільнення Кліщіївки.

15 вересня Генштаб повідомляв, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку та мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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