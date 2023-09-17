Населенный пункт Клещиевка под Бахмутом окончательно освобожден от оккупантов. Видео из поселка опубликовала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
Как говорят военные на видео, Клещиевка освобождена силами 80-й ОДШБ, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".
Однако бои за населенный пункт продолжаются, "противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает всеми возможными средствами огневого поражения", – говорится на видео.
Военные заканчивают видео словами "Мы стоим крепко! Это наша земля! Слава защитникам Украины! Слава Украине!"
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил освобождение Клещиевки.
- 15 сентября Генштаб сообщал, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку и имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.
Смотрите также: Воронки и развалины: Андреевка и Клещиевка после освобождения от рашистов – видео
Комментарии