Населенный пункт Клещиевка под Бахмутом окончательно освобожден от оккупантов. Видео из поселка опубликовала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

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Как говорят военные на видео, Клещиевка освобождена силами 80-й ОДШБ, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Однако бои за населенный пункт продолжаются, "противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает всеми возможными средствами огневого поражения", – говорится на видео.

Военные заканчивают видео словами "Мы стоим крепко! Это наша земля! Слава защитникам Украины! Слава Украине!"

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил освобождение Клещиевки.

15 сентября Генштаб сообщал, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку и имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

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