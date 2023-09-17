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Клещиевка под Бахмутом освобождена – видео 80-й ОДШБ видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 20:04
Фото - скриншот из видео
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Населенный пункт Клещиевка под Бахмутом окончательно освобожден от оккупантов. Видео из поселка опубликовала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.    

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Как говорят военные на видео, Клещиевка освобождена силами 80-й ОДШБ, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Однако бои за населенный пункт продолжаются, "противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает всеми возможными средствами огневого поражения", – говорится на видео.

Военные заканчивают видео словами "Мы стоим крепко! Это наша земля! Слава защитникам Украины! Слава Украине!"

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил освобождение Клещиевки.

  • 15 сентября Генштаб сообщал, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку и имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

Смотрите также: Воронки и развалины: Андреевка и Клещиевка после освобождения от рашистов – видео

Сергей Бережной
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