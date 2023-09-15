Силы обороны овладели Андреевкой и преуспевают под Клещеевкой, карта – Генштаб
Силы обороны в ходе штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В ходе штурмовых действий Силы обороны овладели Андреевкой Донецкой области, наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах, пишет ведомство.
Украинские защитники в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки, отметили военные.
В то же время на Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки, обратил внимание Генштаб.
Приблизительная ситуация под Бахмутом на карте Deepstate, она еще не обновлялась:
- Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
- 13 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.
- 14 сентября она сообщила, что в Андреевке есть "определенный успех", но по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои.
Читайте также: ВСУ имеют успех под Бахмутом. Ключ к городу – Клещеевка и Берховка
Комментарии