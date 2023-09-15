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Силы обороны овладели Андреевкой и преуспевают под Клещеевкой, карта – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 07:00
Силы обороны овладели Андреевкой и преуспевают под Клещеевкой, карта – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны в ходе штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В ходе штурмовых действий Силы обороны овладели Андреевкой Донецкой области, наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах, пишет ведомство.

Украинские защитники в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки, отметили военные.

В то же время на Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки, обратил внимание Генштаб.

Приблизительная ситуация под Бахмутом на карте Deepstate, она еще не обновлялась:

Бахмутское направление на карте deestate

Артём Джерипа
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