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Силы обороны освободили Андреевку – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 16:08
Силы обороны освободили Андреевку – карта - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Силы обороны освободили Андреевку Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она сообщила, что на Бахмутском направлении украинские силы двигаются вперед.

На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции, а на южном фланге ВСУ успешно продвигаются.

"Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка – наша", – написала она.

Силы обороны освободили Андреевку – карта

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал: "Мощные и смелые наши воины".

  • Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
  • Он также рассказал, что на Лимано-Купьянском направлении россияне "переключились" на район Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону ВСУ, но "бьются, как рыба о лед".
  • Маляр вчера сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.

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Оксана Житнюк
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