Силы обороны освободили Андреевку – карта

Силы обороны освободили Андреевку Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она сообщила, что на Бахмутском направлении украинские силы двигаются вперед.

На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции, а на южном фланге ВСУ успешно продвигаются.

"Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка – наша", – написала она.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал: "Мощные и смелые наши воины".

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Он также рассказал, что на Лимано-Купьянском направлении россияне "переключились" на район Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону ВСУ, но "бьются, как рыба о лед".

Маляр вчера сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.

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