Силы обороны освободили Андреевку – карта
14.09.2023, 16:08
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ
Силы обороны освободили Андреевку Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Она сообщила, что на Бахмутском направлении украинские силы двигаются вперед.
На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции, а на южном фланге ВСУ успешно продвигаются.
"Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка – наша", – написала она.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал: "Мощные и смелые наши воины".
- Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
- Он также рассказал, что на Лимано-Купьянском направлении россияне "переключились" на район Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону ВСУ, но "бьются, как рыба о лед".
- Маляр вчера сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.
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