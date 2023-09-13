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Минобороны: Обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке, россияне начали штурмы

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 18:27
Минобороны: Обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке, россияне начали штурмы - Фото
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

Силы обороны продолжают постепенно продвигаться на юге, имеют уже "стабильные" успехи в районе Бахмута, а в Марьинке и Авдеевке ситуация сейчас обострилась. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Если говорить о юге, в целом тенденция, что там есть, – продвижение наших Вооруженных Сил. По направлениям, где есть успехи, мы закрепляемся на рубежах. Но если говорить об освобожденных населенных пунктах, конечно, россияне так просто не хотят сдаваться", – сказала она.

Маляр напомнила об освобождении Работино Пологовского района Запорожской области, но подчеркнула, что в районе этого населенного пункта идут "очень серьезные" бои.

"Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке, Авдеевке. Россияне там увеличили количество обстрелов. Более того, они начали там штурмы. Уже около года россияне активно пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку. Они фактически уже стерли с лица земли эти два населенных пункта. Там фактически уже сверху и нельзя воевать, там уже война заходит под землю", – сказала Маляр.

Тем не менее, по ее словам, россияне до сих пор не могут захватить ни Марьинку, ни Авдеевку, и некоторое время там было "стабильное" количество обстрелов, но сейчас они еще и начали штурмовать, не оставляя надежды взять эти населенные пункты.

Минобороны: Обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке, россияне начали штурмы

На Купянском и Лиманском направлениях, по словам Маляр, сейчас несколько уменьшилась интенсивность боев, но это не значит, что враг отступил – "они просто собираются с силами и готовятся".

На Бахмутском направлении, по ее словам, у Сил обороны есть "стабильные успехи": "Мы постепенно очень, но уверенно продвигаемся вперед".

  • Вчера спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
  • Он также рассказал, что на Лимано-Купьянском направлении россияне "переключились" на район Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону ВСУ, но "бьются как рыба о лед".

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Оксана Житнюк
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